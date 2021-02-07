عبد الفتاح مورو: الغنوشي ضاع منو الخيط

علّق اليوم الأحد 07 فيفري 2021 المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الفتاح مورو على أداء رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وفي حوار له في برنامج L'interview، قال مورو إن 'الغنوشي ضاع منو الخيط' وهذا خلل كبير ويجب أن يجد لنفسه مخرجا من ذلك.وأوضح مورو أن رئيس مجلس نواب الشعب يجب أن يكون محايدا، مبينا أن دوره هو إحكام التوازنات الداخلية في البرلمان حتى لا تتصدع هذه التوازنات.وفيما يتعلق بالتصريحات والتعليقات التي تعتبر أن رئيس المجلس راشد الغنوشي يتصرف وكأنه الرئيس الفعلي للجمهورية، أفاد عبد الفتاح مورو أنه يتصرف كرئيس لأنه ليس له الآليات التي تمكنه من التصرف كرئيس للبلاد.