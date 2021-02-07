   Om Kalthoum - *للصبر حدود  

عبد الفتاح مورو: الغنوشي ضاع منو الخيط

Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 16:39 قراءة: 0 د, 32 ث
علّق اليوم الأحد 07 فيفري 2021 المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الفتاح مورو على أداء رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وفي حوار له في برنامج L'interview، قال مورو إن 'الغنوشي ضاع منو الخيط' وهذا خلل كبير ويجب أن يجد لنفسه مخرجا من ذلك.


وأوضح مورو أن رئيس مجلس نواب الشعب يجب أن يكون محايدا، مبينا أن دوره هو إحكام التوازنات الداخلية في البرلمان حتى لا تتصدع هذه التوازنات.

وفيما يتعلق بالتصريحات والتعليقات التي تعتبر أن رئيس المجلس راشد الغنوشي يتصرف وكأنه الرئيس الفعلي للجمهورية، أفاد عبد الفتاح مورو أنه يتصرف كرئيس لأنه ليس له الآليات التي تمكنه من التصرف كرئيس للبلاد.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220106

Karimyousef  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 16h 50m |           
وجود الغنوشي على رأس البرلمان أعطى الفرصة الى تاجيج الوضع.و الاحسن للجميع و للبلاد و للاستقرار هو ان يقدم الغنوشي استقالته.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 16h 47m |           
Le meilleur service que ghanouchi puisse rendre au pays est de présenter sa démission de la présidence du parlement.
Sa présence est source de tension.



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