عامين سجنا في حق المدون وجدي المحواشي ومحاميته تكشف ...

باب نات -

اكدت الاستاذة نادية الشواشي محامية المدون وجدي المحواشي لباب نات مساء اليوم الجمعة 5فيفري 2021ان الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس أقرت اليوم الحكم الابتدائي الصادر في حق موكلها وجدي المحواشي القاضي بسجنه لمدة عامين أثر شكاية رفعها عليه أحد القضاة اتهمه فيها بالتطاول على القضاء بسبب تدوينة فايسبوكية .وقالت ان الحكم فضيحة وعار على القضاء وانه ردّ على شخص شرّع للارهاب ولم يكن يقصد ممثل النياية العمومية بالفيديو المذكور .موضحة ان منوبها لم يكن يقصد في الفيديو النياية العمومية وان ملف القضية فضيحة باتم معنى الكلمة وانه لم يتم احترام الاجراءات القانونية من قبل باحث البداية الذي حرر محضر البحث ... وأنها ستتولى الطعن في الحكم بالتعقيب يوم الاثنين ...موضحة ان منوبها لما اودع السجن تم تأليب المساجين عليه وأعلموهم انه حرق القرأن الكريم وانه من احد اعضاء جمعية شمس للمثليين.يذكر أن المحواشي حوكم في الابتدائي من اجل تهم تتعلق بالاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصال ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي دون الادلاء بما يفيد صحة ذلك اضافة لتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول و القذف العلني.