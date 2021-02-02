ياسين العياري: “اقصى ما يعمل قيس سعيّد انو يهبط للكياس ويدور بيه الناس..”

اعتبر النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري، اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، ف في حوار على اذاعة إكسبرس أف أم " أن تجوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم بشارع الحبيب بورڨيبة، اتصاليا ذكيا، وربما فيها رسالة لطمأنة الشعب التونسي عن صحته، وفق تعبيره لكن قال” اقصى ما يعمله قيس سعيّد انو يهبط للكياس ويدور بيه الناس، وربما فيها رسالة لطمأنة الشعب التونسي عن صحت.وبخصوص دعوات حل البرلمان، شدد النائب، انه لا يمكن لرئيس الجمهورية حل برلمان ولا يجب بيع الوهم للشعب التونسي، وان السحب يتم في حال وحدة وهي سحب الثقة من المشيشي على اثرها يتم تعيين رئيس حكومة آخر فإن لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان هنا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان وفق قوله.وقال العياري، “على المواطن، أن يتحمل خياراته، بانتخاب من يمثله في البرلمان، والذي اختار على أساس عاطفي وفق تعبيره.وبخصوص أداء اليمين الدستوري للوزراء الجدد، أكد العياري أن الدستور واضح في ذلك وعلى رئيس الجمهورية ان يقوم باعداد موكب أداء اليمين، و أن لا ينصب نفسه قاضي ورئيس الجمهورية في نفس الوقت وهذا أمر خطيرا، وفيه خلط رهيب في السلط، وفق تعبيره مشددا على أن القضاء هو الفيصل اذا كان الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.وبخصوص ما يحدث داخل البرلمان من تعطيل لجلسات وعنف مسلط، قال ياسين العياري “على المواطن أن يستعيظ من ذلك ويحسن الاختيار في الفترة القادمة”، مبينا أن كتلتي الدستور الحر وائتلاف الكرامة يتشبهان شكلا من حيث “اللايف” و”الاستعراض” وصفر مقترح لكن جوهريا مختلفين، وعلى بقية الكتل البرلمانية مقاطعتهما.وبخصوص تنقيح قانون 52 للمخدرات، أعلن النائب عن حركة أمل وعم، أن مليون تونسي يستهلكون المخدرات، لو تم رفع العقوبة الجسدية والسجنية على ماد “الزطلة”فذلك سيؤي إلى كارثة صحية واجتماعية وسيضاعف استهلاكها وفق تعبيره، مقترحا على الدولة أن تحتكر هذه المادة وتسثمرها.