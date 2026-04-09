عراقجي: استئناف محاكمة نتنياهو الجنائية الأحد.. ووقف النار إقليميا "يعجل بسجنه"

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في تصريح على منصة "إكس" أن إرساء السلام في الشرق الأوسط من شأنه أن "يعجل في سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وكتب عراقجي في منشور له: "تُستأنف محاكمة نتنياهو الجنائية يوم الأحد. من شأن وقف إطلاق النار على مستوى المنطقة، بما في ذلك لبنان، أن يُعجّل في سجنه"، في إشارة إلى جلسات المحاكمة المقرر استئنافها نهاية الأسبوع الجاري، والتي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالفساد في بلاده.ووجه وزير الخارجية الإيراني حديثه إلى الولايات المتحدة قائلا: "إذا اختارت الولايات المتحدة تدمير اقتصادها بالسماح لنتنياهو بتدمير الدبلوماسية، فسيكون ذلك خيارها في نهاية المطاف. نعتقد أن هذا سيكون تصرفا أحمق، لكننا مستعدون له".وفي السياق، قال متحدث باسم ‌المحاكم الإسرائيلية اليوم الخميس إن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، والمستمرة منذ فترة طويلة، ستستأنف يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من رفع إسرائيل حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب ​حربها مع إيران.وتم رفع حالة الطوارئ، التي أدت إلى إغلاق المدارس وأماكن العمل، مساء أمس ​الأربعاء، حيث لم ترد تقارير عن أي صواريخ إيرانية قادمة منذ الساعة الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. لكن الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، بسبب وجود "حزب الله"، تهدد بتقويض الهدنة.وقالت المحاكم الإسرائيلية في ​بيان "مع رفع حالة الطوارئ وعودة النظام القضائي إلى العمل، ستستأنف الجلسات كالمعتاد"، مضيفة أنها ستعقد بين ‌أيام ⁠الأحد والأربعاء.وينفي نتنياهو، أول رئيس وزراء إسرائيلي في المنصب يُتهم بارتكاب جريمة، تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه في عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات.وتأجلت محاكمته، التي بدأت في عام 2020 ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مرارا وتكرارا بسبب ​التزامات نتنياهو الرسمية، ولا يوجد ​موعد محدد لانتهاء ⁠المحاكمة.من جانبه، أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات نتنياهو الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ للعفو عنه، مشيرا إلى تأثير مثوله المتكرر أمام المحكمة على ​قدرته على أداء مهامه.وقال مكتب هرتصوغ إن إدارة العفو في ​وزارة العدل ⁠ستجمع الآراء لتقديمها إلى المستشار القانوني للرئيس، الذي سيصوغ توصية، وفقا للإجراءات المعتادة. ولا يُمنح العفو عادة في أثناء المحاكمة.وأضرت التهم الموجهة إلى نتنياهو، إلى جانب هجمات حركة ⁠المقاومة الإسلامية ​الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر 2023، ​بمكانته. ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات في أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن يخسرها ائتلاف نتنياهو، ​الذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، مع تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. ونفذت إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. فيما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقا بفتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.