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بطلب من الغنوشي "عدل تنفيذ يعاين تعطيل كتلة الدستوري الحر لاشغال البرلمان"‎

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 39 ث
افادت قناة الزيتونة انه حضر بالبرلمان اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، عدل تنفيذ لمعاينة تعطيل كتلة الدستوري الحر أشغال البرلمان.

واكدت قناة الزيتونة ان حضور عدل المنفذ كان بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.


وكان انطلاق الجلسة العامة، الثلاثاء، بالبرلمان، شهد حالة من التوتر والفوضى بسبب هتاف النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عدد من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة.

ووصفت رئيسة الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ما أقدمت عليه موسي " بالأعمال غير المسؤولة".
وكانت الشواشي قد استهلت الجلسة بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.

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Mandhouj  (France)  |Mardi 02 Février 2021 à 17h 29m |           
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