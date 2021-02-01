هشام المؤدب: قصة الطرد المشبوه أحرجت المصالح الأمنية وأساءت للرئاسة

باب نات -

اعتبر الاثنين 1 فيفري، العميد السابق هشام المؤدب أن الطرد المشبوه الذي وصل رئاسة الجمهورية قصة غير دقيقة.وقال هشام المؤدب في حوار على قناة الزيتونة " قصة الطرد المشبوه مست من مصداقية الرئاسة وأحرجت المصالح الأمنية"، مضيفا " الشرطة العلمية قادرة على كشف المواد السامة حتى بعد تمزيق الطرد أو إتلافه".وتابع هشام المؤدب " بيان رئاسة الجمهورية بخصوص تضرر مديرة الديوان الرئاسي متضارب ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية اطلع عليه قبل نشره".وكانت النيابة العمومية كشفت الجمعة أن "الظرف المشبوه" الذّي وصل رئاسة الجمهورية "لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".وقالت النيابة العمومية إنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، "فاتضح عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".يأتي ذلك فيما أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، في بيان، أنها تلقت "الظرف المشبوه" يوم الإثنين، في بريد خاص بدون اسم المرسل، وكان موجها للرئيس قيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه وتعرضت "لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر" بمجرد فتحه.فيما طالبت حركة النهضة التونسية، الجمعة، في بيان، بفتح تحقيق في واقعة وصول "الظرف المشبوه" إلى رئاسة الجمهوريّة، واصفة الواقعة بـ"العملية الإجرامية الدنيئة".