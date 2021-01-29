صحفي قناة الحدث لعبير موسى: السّياسة ليست أقوالا وأمنيات، أنت لديك 16 نائب فكيف تتحدثين عن سحب الثقة من الحكومة؟

باب نات -

تدخلت الجمعة 29 جانفي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على قناة الحدث واتهمت رئيس الحكومة هشام المشيشي بالفشل في ادارة البلاد مؤكدة ضرورة استبعاد الاسلام السياسي وسحب الثقة من الحكومة وتشكيل أغلبية برلمانية جديدة.وقالت عبير موسي ان الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو الاسوء طوال تاريخ الدولة المستقلة وان حزبها يطالب بالتغيير الجذري للطبقة الحاكمة ويعتبر انه لا بد من حكومة جديدة مجددة الحديث عن مطالبتها بسحب الثقة من الحكومة.وسأل صحفي القناة عبير موسي قائلا "انت لديك 16 نائبا في البرلمان وتحتاجين 109 نائبا ليكون لك الغلبة في البرلمان فهل انك قادرة على حشد هذا العدد ام ان الأمر سيظل في اطار الأمنيات".وقالت عبير موسي انها حسابيا قادرة على حشد أكثر من 109 صوتا فسألها المذيع مجددا "كيف ذلك؟ " الا أن عبير موسي لم تقدم اجابة واضحة على ذلك وأكدت انها لا تتحدث من منطلق الأمنيات بل منطلق الضغط الشعبي وفق تعبيرها.فعقّب صحفي قناة الحدث على تصريحات عبير موسى قائلا "السياسة ليست اقوال او تمنيات" في اشارة الي ان تصريحاتها غير مقنعة قبل ان تلجأ عبير موسي للحديث مجددا عن ضرورة استبعاد الاخوان وابعاد راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.