   Farid - سألني الليل  

عبير موسي تؤكّد أن الوضع لن يتغير الا بسحب الثقة من حكومة المشيشي ومن الغنوشي وتعلن مقاطعة كتلتها للجلسة

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 12:44 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - انسحبت الثلاثاء 26 جانفي، كتلة الحزب الدستوري الحر من جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري مباشرة بعد كلمة رئيسة الكتلة عبير موسي.
واعلنت عبير موسي في ختام مداخلتها مقاطعة الجلسة واعتبرت أن الوضع في البلاد لن يتغير إلا بسحب الثقة من حكومة المشيشي وسحب الثقة من راشد الغنوشي.
وتوجهت عبير موسي الي من وصفتهم القوي الديمقراطية والمدنية الي الاستجابة لمطالب المحتجين في تغيير المنظومة القائمة بسحب الثقة من الغنوشي والمشيشي وتكوين حكومة جديدة تنقذ البلاد.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219375

Mandhouj  (France)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 13h 18m |           
الحزب الذي يريد أن يخدم البلاد يوافق على قانون انتخابي جديد يمكن من الإستقرار السياسي على المستوى الحكومي، عتبة 5% .

دون ذلك الواقع لن يتغير كثيراً بذهاب حزب و مجيء حزب آخر في المرتبة الأولى .

الحل يمر عبر تهذيب الديمقراطية و ترشيدها ... و ليس عبر الانقلاب .



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 26 جانفي 2021 | 13 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:40 15:17 12:39 07:26 05:56
14°
 14° % 44 :الرطــوبة
تونــس
11.32 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-915°-918°-1222°-1323°-13
  • Avoirs en devises
    22859,9

  • (22 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,29231 DT        1$ =2,70260 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 jan)   1728,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة