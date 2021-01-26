عبير موسي تؤكّد أن الوضع لن يتغير الا بسحب الثقة من حكومة المشيشي ومن الغنوشي وتعلن مقاطعة كتلتها للجلسة

باب نات -

انسحبت الثلاثاء 26 جانفي، كتلة الحزب الدستوري الحر من جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري مباشرة بعد كلمة رئيسة الكتلة عبير موسي.واعلنت عبير موسي في ختام مداخلتها مقاطعة الجلسة واعتبرت أن الوضع في البلاد لن يتغير إلا بسحب الثقة من حكومة المشيشي وسحب الثقة من راشد الغنوشي.وتوجهت عبير موسي الي من وصفتهم القوي الديمقراطية والمدنية الي الاستجابة لمطالب المحتجين في تغيير المنظومة القائمة بسحب الثقة من الغنوشي والمشيشي وتكوين حكومة جديدة تنقذ البلاد.