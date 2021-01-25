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مطار تونس قرطاج: احباط محاولة تهريب 31كبسولة كوكايين و280 كبسولة من مخدر الزطلة

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 09:31 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - تمكنت فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج يوم أمس الاحد 24جانفي 2021 من احباط محاولتي تهريب كمية من مخدر الكوكايين ومن مخدر القنب الهندي (الزطلة) في شكل كبسولات قام مسافران قادمان من كوناكري باخفائها عن طريق البلع وبأماكن من جسمهما.

ووفق بلاغ للديوانة, اشتبه أعوان الديوانة في المسافرين و باخضاعهما إلى التفتيش الدقيق، تم ضبط 31 كبسولة من مخدر الكوكايين قام المسافر بابتلاعها وتزن إجمالا 535 غراما.


وفي عملية ثانية تم حجز كمية من القنب الهندي مخفية بجسم مسافرة تبين ايضا انها قامت بابتلاع كمية أخرى من الكبسولات المخدرة حيث بلغت عدد الكبسولات التي قامت باخفائها 280 كبسولة قدر وزنها ب 1833 غراما.

تم تحرير محضري حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية إحالة ملفي القضيتين إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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