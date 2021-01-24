هشام المؤدب " من دفعوا لسرقة المحلات في الاحتجاجات بوجوه مكشوفة تلقوا تطمينات بعدم المحاسبة"

باب نات - كشف العميد المتقاعد هشام المؤدب في حوار على قناة الزيتونة ان الاطراف التي دفعت للاحتجاج وخلع المحلات بوجوه مكشوفة تلقوا تطمينات بعدم المحاسبة القانونية".
واضاف هشام المؤدب " حصل هذا الأمر في 2011 عندما قام مقربون من بن علي باقتحام منازل عائلته وذلك بعد تخلي النظام عنهم".
وقال هشام المؤدب ان القصر يستغلون في معارك سياسية.
وكانت عدة ولايات، وأحياء بالعاصمة، شهدت احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وضمن الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، توقيف 632 بتهمة "الشغب"، فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، الأربعاء، إن ثمة معلومات تفيد بتحرك "عناصر إرهابية" لاستغلال الاحتجاجات.
بدوره، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".
واضاف هشام المؤدب " حصل هذا الأمر في 2011 عندما قام مقربون من بن علي باقتحام منازل عائلته وذلك بعد تخلي النظام عنهم".
وقال هشام المؤدب ان القصر يستغلون في معارك سياسية.
وكانت عدة ولايات، وأحياء بالعاصمة، شهدت احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وضمن الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، توقيف 632 بتهمة "الشغب"، فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، الأربعاء، إن ثمة معلومات تفيد بتحرك "عناصر إرهابية" لاستغلال الاحتجاجات.
بدوره، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".
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