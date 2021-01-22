رتقاء بالتعاون التونسي-المجري على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع سفير المجر بتونس.

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، مارتون كارويلي Marton Karoyli، سفير المجر بتونس.ووفق بلاغ للخارجية, مكّن هذا اللقاء من التطرق إلى سبل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية، وخاصة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كوفيد 19 والحصول في أقرب الآجال على اللقاح، إضافة الى التعاون التقني والمالي.كما شدّد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الجامعي والترفيع في المنح الجامعية، حيث يُخصص المجر مائتي منحة سنوية للطلبة التونسيين لاختصاصات في مجالات متعددة، كما تم التطرق الى الاستحقاقات القادمة الهامة للبلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.ومن جانبه، عبّر السفير المجري عن إستعداد بلاده لمزيد دعم تونس ودفع الاستثمار المجري بها في العديد من المجالات، كتطهير وتحلية المياه والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الذكية.