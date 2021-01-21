عبد اللطيف المكي: التواجد على الميدان لا يكون الا لأجهزة الدولة دون أي شريك

باب نات -

قال القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن التواجد على الميدان لا يكون الا لأجهزة الدولة دون أي شريك ما عدى منظومات التأمين الذاتي المتواجدة بصورة قانونية و التي هي بطبعها جزء من النسيج الأمني.وجاء ذلك في تدوينة نشرها المكي الخميس 21 جانفي عبر صفحته بالفايسبوك، بعد الضجة التي خلفها تصريح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني الداعية الى مشاركة شباب الحركة الى جانب القوات الامنية في التصدي للاحتجاجات الامنية بغاية حفظ النظام.وأكد المكي "النهضة تعترف بحق التظاهر و الإحتجاج السلمي وتساند سياسيا و معنويا و برلمانيا أجهزة إنفاذ القانون ضد كل اصناف انتهاكه"، معتبرا ان ذلك "مساندة يمليها الواجب الوطني على الجميع بما في ذلك المحتجين السلميين"، وفق تدوينته.