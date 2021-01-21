   Warda - أكذب عليك  

عبد اللطيف المكي: التواجد على الميدان لا يكون الا لأجهزة الدولة دون أي شريك

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 13:57 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - قال القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن التواجد على الميدان لا يكون الا لأجهزة الدولة دون أي شريك ما عدى منظومات التأمين الذاتي المتواجدة بصورة قانونية و التي هي بطبعها جزء من النسيج الأمني.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها المكي الخميس 21 جانفي عبر صفحته بالفايسبوك، بعد الضجة التي خلفها تصريح رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني الداعية الى مشاركة شباب الحركة الى جانب القوات الامنية في التصدي للاحتجاجات الامنية بغاية حفظ النظام.


وأكد المكي "النهضة تعترف بحق التظاهر و الإحتجاج السلمي وتساند سياسيا و معنويا و برلمانيا أجهزة إنفاذ القانون ضد كل اصناف انتهاكه"، معتبرا ان ذلك "مساندة يمليها الواجب الوطني على الجميع بما في ذلك المحتجين السلميين"، وفق تدوينته.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219110



En continu

Toutes les news
.

الخميس 21 جانفي 2021 | 8 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:35 15:13 12:38 07:29 05:58
17°
 18° % 31 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1019°-1016°-1118°-1016°-9
  • Avoirs en devises
    22907,0

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,29379 DT        1$ =2,71790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1849,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة