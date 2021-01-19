وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا بطبرقة

باب نات -

استرجعت مصالح الإدراة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 عقارا دوليا يمسح قرابة 03 هك ، كائنا بمنطقة العرجاء من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة .وجرى استرجاع العقار المذكور إثر تنفيذ قرار إسقاط حقّ ضدّ مستغله بسبب إخلاله بالشرط التعاقدي المنصوص عليه بالفصل الرابع من عقد البيع والمتمثل في استغلال قطعة الأرض المباعة لإنجاز مشروع تنمية سياحية خلال 3 سنوات من تاريخ إمضاء العقد.و قد تم تسليم العقار المسترجع إلى مصلحة الغابات بطبرقة وذلك بحضور معتمد الجهة ورئيس بلدية عين الصبح وكذلك السلط المحلية والأمنية وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية و مصلحة الغابات بطبرقة.