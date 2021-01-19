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الطبوبي تعليقا على تأخّر انطلاق الحوار الوطني: أحنا جاهزين، عندنا plan A وplan B ومناش نستناو في زيد أو عمر بش يعمل علينا مزيّة

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 10:39 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - استنكر الاثنين 18 جانفي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي عدم مبادرة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بالسعي لإجراء حوار وطني على ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد.

وفي تصريح للجنوبية, قال الطبوبي " كان من المفروض أن يبادر رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بالسعي للحوار الوطني لكن الآية انعكست وأصبحت منظمة نقابية هي التي تسعى للحوار".


وصرح الطبوبي بأن حرص اتحاد الشغل على مصلحة البلاد وتشبعه بالقيم الوطنية جعل البعض يعتقد أن الاتحاد يقوم باستجدائهم لإجراء حوار.

واستدرك قائلا "لكن اتحاد الشغل لا يستجدي أحدا وأحنا جاهزين وحاضرين وعندنا plan A و plan B ومناش نستناو في زيد أو عمر بش يعمل علينا مزيّة في حوار" في اشارة الي انه لن يقبل تلكؤ وتردد بعض الأطراف بخصوص المشاركة في الحوار الذي دعا اليه.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218968

Bannour  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 11h 28m |           
إحنا نخالطو فيكم و نتابعو فيكم و في التخاطيط متاعكم في الإدرات و في الشركات لكن العين بصيرة واليد قصيرة قالو عندنا plan A et plan B

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 11h 11m |           
آه يا دنيا. آش فيك عجايب و غرايب

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 11h 06m |           
تناقض يعبر عن جهل و عن إنحطاط أخلاقي. فهو من جهة يؤكد بأنه دون الدولة فيقول أنه يستحي أن يأخذ مكانها و من جهة أخرى يجعل نفسه فوق الدولة فيسمي الحومة السلطة و يتهجم عليها . الدرس واضح. يجب على الدولة أن تضعه و تضع الإتحاد تحت اليد كما فعل بن علي أو تحت القدمين كما فعل بورقيبة.



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