الطبوبي تعليقا على تأخّر انطلاق الحوار الوطني: أحنا جاهزين، عندنا plan A وplan B ومناش نستناو في زيد أو عمر بش يعمل علينا مزيّة

باب نات -

استنكر الاثنين 18 جانفي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي عدم مبادرة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بالسعي لإجراء حوار وطني على ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد.وفي تصريح للجنوبية, قال الطبوبي " كان من المفروض أن يبادر رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بالسعي للحوار الوطني لكن الآية انعكست وأصبحت منظمة نقابية هي التي تسعى للحوار".وصرح الطبوبي بأن حرص اتحاد الشغل على مصلحة البلاد وتشبعه بالقيم الوطنية جعل البعض يعتقد أن الاتحاد يقوم باستجدائهم لإجراء حوار.واستدرك قائلا "لكن اتحاد الشغل لا يستجدي أحدا وأحنا جاهزين وحاضرين وعندنا plan A و plan B ومناش نستناو في زيد أو عمر بش يعمل علينا مزيّة في حوار" في اشارة الي انه لن يقبل تلكؤ وتردد بعض الأطراف بخصوص المشاركة في الحوار الذي دعا اليه.