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رئيس الحكومة يستجيب لوصية والد الهادي بالرخيصة رحمهما الله

رئيس الحكومة رفقة وديع الجرىء والمرحوم محمد بالرخيصة
Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 12:43 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - توفي محمد بالرخيصة والد المرحوم الهادي بالرخيصة اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

و تلبية لرغبته قبل وفاته في دفنه بجانب ابنه الهادي بالرخيصة في جزيرة قرقنة قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي تيسير نقل جثمان الفقيد الى قرقنة في اجراء إنساني.


رحم الله الفقيدين رحمة واسعة و ادخلهما فراديس جنانه .


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