رئيس الحكومة يستجيب لوصية والد الهادي بالرخيصة رحمهما الله

باب نات -

رحم الله الفقيدين رحمة واسعة و ادخلهما فراديس جنانه .

توفي محمد بالرخيصة والد المرحوم الهادي بالرخيصة اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي بعد أن أصيب بفيروس كورونا.و تلبية لرغبته قبل وفاته في دفنه بجانب ابنه الهادي بالرخيصة في جزيرة قرقنة قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي تيسير نقل جثمان الفقيد الى قرقنة في اجراء إنساني.