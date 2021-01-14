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البرلمان: جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 10:25 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - انعقدت بعد ظهر يوم الأربعاء 13 جانفي 2021 بقصر باردو جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية برئاسة سفيان مخلوفي رئيس المجموعة وبحضور عدد من أعضائها.

وتداول الحاضرون حول أهمية مجموعات الصداقة ودورها في دفع علاقات التعاون في اطار الديبلوماسية البرلمانية. وأكّد الأعضاء الحاضرون ضرورة تحديد اليات العمل في الوضع الاستثنائي وضبط الأولويات خاصة في ما يتعلّق بملفات الهجرة غير النظامية والوضع الصحي والعلاقات الاقتصادية.


كما تطرّقوا الى مقترح أوّلي لنشاط لمجموعة الصداقة تمّ خلاله الاتفاق على الانطلاق في عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية المعنيين بملف التعاون التونسي الفرنسي للتعرّف على الاتفاقيات المشتركة ومشاريع التوأمة خاصة في المجال الاقتصادي، الى جانب الاطلاع عن كثب عن أهم المشاريع التنموية المشتركة التي لا تزال تشهد صعوبات وذلك لمحاولة إيجاد حلول على المستوى الديبلوماسي .

وتمّ الاتفاق كذلك على أن يتم في مرحلة ثانية عقد لقاء مع السفير الفرنسي بتونس لمزيد التعمّق في ملفات التعاون الثنائي والتداول في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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