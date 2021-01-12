بلاغ جديد من جامعة كرة القدم في خصوص النادي الإفريقي

أصدرت جامعة كرة القدم منذ لحظات بلاغا جديدا يهم جمعية النادي الإفريقي فيما يلي نصه:"حيث انعقدت لجنة طوارئ بتاريخ 04 جانفي 2021 , وحيث وقع مطالبة مسؤولي النادي الإفريقي بجملة من الوثائق والمعطيات في اجل لا يتجاوزيوم الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء، وحيث ورد على الجامعة التقريرالمالي لسنة 2018-2019 دون أن يتم عرضه على أنظار الجلسة العامةللنادي للمصادقة عليه، و قوائم مالية دون الإستظهار بتقرير مالي لموسم 2019-2020, وحيث لم يستظهر النادي بما يفيد احترام خلاص ديون الجامعة التي حل أجلها حسب الجدولة التي تعهد بها النادي ، وحيث أكد النادي استقالة 9 أعضاء منتخبين وقبول رئيس الجمعية 5 استقالات ورفض 4 آخرين دون الإستظهار بمحاضر جلسات في الغرض ودون الإستظهار بالمراجع القانونية التي تمنح لرئيس النادي أحقية القرار بقبول أو برفض مجموعة من الاستقالات، قررت لجنة الطوارئ ما يلي:- إحالة ملف وضعية الهيئة المديرة للنادي الافريقي على أنظار الهيئة المستقلة للانتخابات."/>