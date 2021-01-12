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بلاغ جديد من جامعة كرة القدم في خصوص النادي الإفريقي

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 19:09 قراءة: 0 د, 45 ث
أصدرت جامعة كرة القدم منذ لحظات بلاغا جديدا يهم جمعية النادي الإفريقي فيما يلي نصه:




"حيث انعقدت لجنة طوارئ بتاريخ 04 جانفي 2021 , وحيث وقع مطالبة مسؤولي النادي الإفريقي بجملة من الوثائق والمعطيات في اجل لا يتجاوز
يوم الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء، وحيث ورد على الجامعة التقرير
المالي لسنة 2018-2019 دون أن يتم عرضه على أنظار الجلسة العامة
للنادي للمصادقة عليه، و قوائم مالية دون الإستظهار بتقرير مالي لموسم 2019-2020, وحيث لم يستظهر النادي بما يفيد احترام خلاص ديون الجامعة التي حل أجلها حسب الجدولة التي تعهد بها النادي ، وحيث أكد النادي استقالة 9 أعضاء منتخبين وقبول رئيس الجمعية 5 استقالات ورفض 4 آخرين دون الإستظهار بمحاضر جلسات في الغرض ودون الإستظهار بالمراجع القانونية التي تمنح لرئيس النادي أحقية القرار بقبول أو برفض مجموعة من الاستقالات، قررت لجنة الطوارئ ما يلي:

- إحالة ملف وضعية الهيئة المديرة للنادي الافريقي على أنظار الهيئة المستقلة للانتخابات."

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