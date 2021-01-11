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شكيب الدرويش "نجيب الشابي في أرذل العمر السياسي وينجم يمشي يشم على موسي ريحة بن علي"

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 21:12 قراءة: 0 د, 54 ث
ندد المحامي والكرونكور شكيب الدرويش في مداخلته عبر امواج اذاعة " أي اف ام"، يوم الإثنين 11 جانفي 2021 ، بتصريحات أحمد نجيب الشابي التي قال فيها أنه يدين بإعتذار للرئيس زين العابدين بن علي ويعتبره سباقاً في نظرته التي إنطلق فيها في 2005 بقمة المعلومات.
وهاجم شكيب درويش نجيب الشابي باقوى الكلمات قائلا "نجيب الشابي في أرذل العمر السياسي وينجم يمشي يشم على عبير موسي ريحة بن علي".



يذكر أن نجيب الشابي اعتذر الأحد 10 جانفي، من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقال الشابي خلال استضافته في برنامج حواري على اذاعة موزاييك " سأكون متهورا واعتذر من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي".
وتابع نجيب الشابي" اعتذر لبن علي ما فهمناش .. ما كناش فاهمين الثورة الرقمية"، وذلك على خلفية حراك 18 اكتوبر الذي كان طرفا فيه .
ولفت نجيب الشابي الى ان نظرة بن علي كانت استشرافية بنقل الثورة الرقمية وردم الفجوة بين تونس والعالم، معتبرا "ان المعارضة لم تكن واعية بمؤتمر قمة المعلومات سنة 2005 وكانت بالنسبة اليها فرصة للمطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية التنظم والعمل الحزبي واخلاء سبيل المساجين السياسيين.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218520

Aziz75  (France)  |Lundi 11 Janvier 2021 à 21h 35m |           
هو في أرذل العمر السياسي، و أرذل العمر البيولوجي. لو أعطي له منصب سياسي في أي حكومة منذ الثورة لما تجرأ على مثل هذا الحديث. هذا النوع من الأشخاص الذين لا يمكن بتاتا التعويل عليهم. لأن العمالة و الرضوخ للغير ظاهرة و بارزة في كلامهم و وجوههم.



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