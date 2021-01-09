فظيع في اريانة حارس بسوق يحول وجهة طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية ويغتصبه

باب نات -

تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية اليوم من اماطة اللثام عن جريمة اغتصاب تعرض لها طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية حيث كان يعاني من إعاقة ذهنية حيث القوا القبض على الجاني الذي تبين انه حارس بأحد أسواق الجهة.وقد اعترف بما نسب اليه وبين انه استغل ظرف المتضرر وحول وجهته صباح اليوم السبت 9 جانفي 2020 خلال مروه قرب السوق البلدي الى مكان مهجور واعتدى عليه بفعل الفاحشة ......باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة تحويل وجهة ذكر سنه دون 16 سنة والاعتداء عليه بفعل الفاحشة ....