بعد تحذيرات بنك الدم.... "ائتلاف الكرامة يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم"‎

" على بركة الله ائتلاف الكرامة .. يدعوكم لحملة وطنية للتبرع بالدم طيلة الاسبوع المقبل ..

بنك الدم يشكو من نقص فادح .. والكورونة استنزفت المخزون .. ولا بد أن نتحرك ..

إشارة الانطلاق تكون يوم الاثنين من مجلس نواب الشعب ..

وسنوافيكم تباعا بكل عناوين مراكز نقل الدم في كامل تراب الجمهورية ..

والله من وراء القصد"

دعا ائتلاف الكرامة إلى التبرع بالدم على المستوى الوطني بعد دعوات بنك الدم إلى التبرع بسبب تراجع مخزون البلاد من الدم.وكان كاتب عام نقابة أعوان بنك الدم وعضو المكتب التنفيذي للبنك عماد نصري ، أطلق يوم الجمعة 8 جانفي 2021 ، صيحة فزع أمام تراجع مخزون الدم الاستراتيجي في تونس والذي لا يكفي لـ 5 أيام ، وفق تعبيره.وأضاف المتحدث في تصريح أدلى به لإذاعة شمس أف أم أن المركز يشهد نقصا في مخزونه جراء الوضع الصحي وتداعيات فيروس كورونا في البلاد .ووجه المتحدث نداء للمواطنين للتوجه الى المركز التبرع بالدم ليتمكن من تغطية الحاجيات اليومية الضرورية للمرضى ، مشيرا إلى أن هناك مرضى يخضعون لزرع النخاع في حاجة لصفيحات دم يوميا .