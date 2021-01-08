ائتلاف الكرامة ينتقد دعوة العفو الدولية فرع تونس الى الشذوذ والإجهاض

" "أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ"...

في الوقت الذي يطالب فيه التونسيون بالكرامة والتشغيل...



منظمات تشتغل في بلادنا للتطبيع مع الرذائل...الشذوذ أي فعل قوم لوط عليه السلام...تحت مسمى المثلية، قتل نفس بغير حق تحت شعار الحق في الإجهاض، وإلغاء عقوبة القصاص...بحملة ضد عقوبة الإعدام...

وحينما يعبر أحدنا عن عمق الشعب التونسي العربي المسلم، ينعق ناعقهم... هذا خطاب تكفير...هذا خطاب تفرقة...إرهاب في البرلمان...حاكموهم...اطردوهم...اسجنوهم...

ألا ساء ما يحكمون..."

طرحت منظمة العفو الدولية فرع تونس أهدافها المستقبلية والتي تمثلت أساسا في جعل العلاقات المثلية قانونية في جميع البلدان.كما دعت الى جعل الإجهاض قانونيًا في جميع البلدان إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع البلدان .وردا على ذلك قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تلك الاهداف تهدد المجتمع التونسي.وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: