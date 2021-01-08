ائتلاف الكرامة ينتقد دعوة العفو الدولية فرع تونس الى الشذوذ والإجهاض

طرحت منظمة العفو الدولية فرع تونس أهدافها المستقبلية والتي تمثلت أساسا في جعل العلاقات المثلية قانونية في جميع البلدان.
كما دعت الى جعل الإجهاض قانونيًا في جميع البلدان إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع البلدان .
وردا على ذلك قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تلك الاهداف تهدد المجتمع التونسي.
وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" "أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ"...
كما دعت الى جعل الإجهاض قانونيًا في جميع البلدان إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع البلدان .
وردا على ذلك قال النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تلك الاهداف تهدد المجتمع التونسي.
وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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