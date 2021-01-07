وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب محمد المختار جنّات



وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

تنعى وزارة الشؤون الثقافية الفقيد الأديب محمد المختار جنّات الذي وافته المنية يوم الأربعاء 06 جانفي 2021.والراحل هو من واليد سنة 1930 بولاية قفصة، تعلّم بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه، ثم التحق بجامع الزيتونة بالعاصمة، ومنه تحصّل على الشّهادة الجامعية في العلوم عام 1956.باشر التدريس بالمدارس الابتدائية، ثم سُمّي بمدرسة الإطارات بالحزب الحر الدستوري التونسي.ثمّ عيّن الرّاحل موظفًا بالمركز القومي البيداغوجي.كتب المقال الصحفي والقصة القصيرة والرّواية وقصص الأطفال والمسرحية والمسلسلات الإذاعية وله عديد الدراسات الأدبية، وهو عضو باتحاد الكتّاب التونسيين منذ تأسيسه وعضو كذلك بنادي القصّة بالوردية.من أهمّ آثاره الأدبية نذكر "أرجوان" و"نوافذ الزّمن" و"عهد الأمان" و"حنايا زغوان" و"الفرجة في الثّقب" وغيرها من الأعمال في الراية والقصّة.وبهذا المصاب الجلل تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد محمد المختار جنّات وإلى العائلة الأدبية والثقافية الوطنية الموسّعة راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.