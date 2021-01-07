عصام الشابي: قيس سعيد حاول السيطرة على الداخلية وكان سيؤدي الى تدمير الدولة

" لازالت مكونات المنظومة الحاكمة برئيس جمهوريتها و حكومتها و رئيس برلمانها مدعوما بحزامه النيابي تخوض صراعها البيني من اجل بسط نفوذها على مؤسسات الدولة و لو كان ذلك على حساب تماسك تلك المؤسسات و اصابتها بالشلل التام .

آخر حلقات هذا الصراع كان ميدانه أروقة وزارة الداخلية التي حاول رئيس الجمهورية السيطرة عليها بخلطه المتعمد بين صفته قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و القوات المسلحة الامنية في مخالفة صريحة للدستور و دفع وزير الداخلية الى القيام بتغييرات على رأس إدارات حساسة دون الرجوع الى رئيس حكومته .

الشرعية الانتخابية لا يمكن ان تكون جواز عبور لتدمير الدولة أو المس باستقرار البلاد الذي يقع على عاتق هذه المنظومة قبل غيرها و هي المطالبة بالاستجابة دون تأخير لدعوة تنظيم حوار وطني قبل فوات الأوان و قبل أن يجرف السيل الجميع ."

وجه الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بانه كان سيتسبب في ضرب الاستقرار وتدمير الدولة بسبب دفعه وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين لاتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب.وقال عصام الشابي ان الرئيس " خلط متعمدا بين صفته قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و القوات المسلحة الامنية في مخالفة صريحة للدستور و دفع وزير الداخلية الى القيام بتغييرات على رأس إدارات حساسة دون الرجوع الى رئيس حكومته .