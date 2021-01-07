قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج الحصاد على الزيتونة اننا نعيش اليوم سيناريو الشاهد/ الباجي قايد السبسي في نسخة المشيشي/قيس سعيد لكن في ظروف أخطر و دعا عقلاء البلاد الى التدخل و الحفاظ على مصلحة تونس حتى لا نسقط في الفعل و ردود الفعل ،، و اعتبر ان المشكل في العقليات السياسية و ليس في النظام السياسي .
بولبابه سالم لقناة الزيتونة؛ نعيش اليوم سيناريو الشاهد/ الباجي بنسخة المشيشي / قيس سعيد
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الخميس 07 جانفي 2021 | 23 جمادي الأول 1442
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