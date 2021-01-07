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بولبابه سالم لقناة الزيتونة؛ نعيش اليوم سيناريو الشاهد/ الباجي بنسخة المشيشي / قيس سعيد

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 08:52 قراءة: 0 د, 20 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج الحصاد على الزيتونة اننا نعيش اليوم سيناريو الشاهد/ الباجي قايد السبسي في نسخة المشيشي/قيس سعيد لكن في ظروف أخطر و دعا عقلاء البلاد الى التدخل و الحفاظ على مصلحة تونس حتى لا نسقط في الفعل و ردود الفعل ،، و اعتبر ان المشكل في العقليات السياسية و ليس في النظام السياسي .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218250

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 12h 31m |           
الفرق ان الباجي لم يقل،ولو ياكّد يوما انه القائد الاعلى للقوات المسلحة،لانه يعرف ان هذه الصفة شرفيّة،تعطى لكل رؤساء العالم للتاكيد على ولاء الجيش الى السلطة التنفيذية و من يمثّلها،و في تونس السلطة التنفيذية ينظمها الدستور....و لا تستعمل هذه الصفة الّا عند اعلان الحرب والسلم،بعد راي البرلمانات...مثال،و الى وقت قريب،ملكة بريطانيا هي القائد الاعلى للقوات المسلحة الكندية و عدة بلدان الكومنولث،هذا لا يعنى ان ملكة بريطانيا تاكّد على ذلك و تدير الشؤون
اليومية للجيش،او رئيس المانيا او غيرهم يزورون الثكنات لالقاء خطابات مسيّسة



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