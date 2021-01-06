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مكتب البرلمان يقرر تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس، إلى موعد لاحق

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 20:42 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 06 جانفي 2021 على اجتماع مكتب المجلس
وتداول المكتب بخصوص تفعيل العمل بالإجراءات الاستثنائية بمجلس نواب الشعب، وقرّر الاستنارة برأي اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا حول تطوّرات هذا الوباء في تونس، والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

وقرر المكتب من جهة أخرى تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الى موعد لاحق.

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