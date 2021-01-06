وزارة أملاك الدّولة تسترجع قرابة 12 هك بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس .

باب نات -

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 12 هك ، يحتوي على 835 أصل من الزياتين والكائن بمنطقة جبل الرصاص بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس.وجرى استرجاع هذا العقار الذي كان في تصرف غير شرعي تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور السلط المحلية والأمنية.وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة ببن عروس بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال عن طريق الإشهار للكراء بالمزاد العلني.