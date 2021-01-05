استعملوا حظر الجولان للنهب... عصابة السطو على محلات الهواتف الجوال في قبضة امن العمران

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بعصابة اجرامية خطيرة اختصت خلع محلات بيع الهواتف الجوالة وقاعات ألعاب الفيديو مستغلين في ذلك حظر الجولان ...منطلق القضية كان علي اثر تعرض محلات تجارية محل لبيع الهواتف الجوالة و قاعات ألعاب الفيديو للسرقة من داخلها باستعمال الخلع حيث تم الاستيلاء على مجموعة من الهواتف الجوالة الغير مستعملة و أجهزة تلفاز بلازما و أجهزة ألعاب الفيديو "بلاي ستايشن 4"و مبالغ مالية متفاوتة..بانطلاق الابحاث والتحريات الأمنية لاعوان واطارات منطقة العمران تمكنوا في وقت وجيز التعريف بأفراد العصابة و مكان إخفاء المسروق ليتم مداهمة المكان بعد استشارة النيابة العمومية حيث أمكن إلقاء القبض على شخصين وحجز 4 جهاز تلفاز بلازما و 11 هاتف جوال و بلاي ستايشن 4 .كما تم ادراج باقي أطراف العصابة في التفتيشباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة الأبحاث معهما