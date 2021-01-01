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رفيق عبد السلام: ننتظر من رئيس الجمهورية العودة إلى كوكب الأرض

Publié le Vendredi 01 Janvier 2021 - 21:26 قراءة: 0 د, 57 ث
علّق القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على خطاب رئيس الجمهورية . وقال ان على الرئيس العودة إلى كوكب الأرض.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال مساء الخميس 31 ديسمبر 2020، إنه يشعر في بعض الأحيان انه من كوكب آخر حين يستمع للمغالطات والإفتراءات، معبرا عن ألمه لما يعيشه أبناء الشعب التونسي من تفقير وتجاهل وتنكيل حسب تصريحه في كلمته بمناسبة العام الجديد.
وأكد قيس سعيد أنه وبالرغم من ذلك بقي صامدا وثابتا رغم شعوره المستمر بالمرارة والألم، مبينا أن الوضع ازداد تعقيدا مع التلاسن والعنف والشجار خاصة في البرلمان حتى سالت الدماء.


وكتب رفيق عبد السلام في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"حدثنا السيد الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب الى الارض، أو يكون زحل الأبعد عنها.
معضلة كبيرة حيرتني ولم أَجِد لها حلا، فإما أن نرتحل نحن جميعا باتجاه كوكب السيد الرئيس، أو يعود هو إلينا في كوكبنا الأرضي حتى نتكلم لغة مشتركة ويفهم بعضنا بعضا.
سيدي الرئيس نحن نريد رئيسا يشبهنا ونشبهه ومن كوكبنا الأرضي المكوَّر ويمشي على أديم هذا التراب ."





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217969

Cartaginois2011  ()  |Samedi 02 Janvier 2021 à 13h 19m |           
الثورة المضادة تستميت في ارجاع سيطرة الشخص الواحد على السلطات،كما كان الامر قبل الثورة،لانه السبيل الامثل وربما الوحيد للتحكم في مصير الشعوب،و تحييد ارادة الشعب،عبر التاثير والتحكّم المباشر في راس السلطة.....ربما ان الثورة المضادة،من الداخل ومن الخارج،تريد الدخول من باب المحيطين،لكن الاكيد ان الرئيس له نية صادقة في تحسين الوضع السياسي وتحصينه من المتربصين بالدولة من الداخل والخارج كما يقول....المطلوب ان يكون للرئيس مستشارين متشبعين بمبادئ
الثورة،و على بيّنة من صعوبة ترسيخ الديمقراطية

Potentialside  ()  |Samedi 02 Janvier 2021 à 11h 02m |           
لا نريد رئيسا يشبهكم ...نريده كما هو يشبهنا يرى مصلحة الوطن من مصلحة الشعب لا من مصلحة الحلف ...



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