رفيق عبد السلام: ننتظر من رئيس الجمهورية العودة إلى كوكب الأرض

علّق القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على خطاب رئيس الجمهورية . وقال ان على الرئيس العودة إلى كوكب الأرض.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال مساء الخميس 31 ديسمبر 2020، إنه يشعر في بعض الأحيان انه من كوكب آخر حين يستمع للمغالطات والإفتراءات، معبرا عن ألمه لما يعيشه أبناء الشعب التونسي من تفقير وتجاهل وتنكيل حسب تصريحه في كلمته بمناسبة العام الجديد.
وأكد قيس سعيد أنه وبالرغم من ذلك بقي صامدا وثابتا رغم شعوره المستمر بالمرارة والألم، مبينا أن الوضع ازداد تعقيدا مع التلاسن والعنف والشجار خاصة في البرلمان حتى سالت الدماء.
وكتب رفيق عبد السلام في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"حدثنا السيد الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب الى الارض، أو يكون زحل الأبعد عنها.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال مساء الخميس 31 ديسمبر 2020، إنه يشعر في بعض الأحيان انه من كوكب آخر حين يستمع للمغالطات والإفتراءات، معبرا عن ألمه لما يعيشه أبناء الشعب التونسي من تفقير وتجاهل وتنكيل حسب تصريحه في كلمته بمناسبة العام الجديد.
وأكد قيس سعيد أنه وبالرغم من ذلك بقي صامدا وثابتا رغم شعوره المستمر بالمرارة والألم، مبينا أن الوضع ازداد تعقيدا مع التلاسن والعنف والشجار خاصة في البرلمان حتى سالت الدماء.
وكتب رفيق عبد السلام في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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