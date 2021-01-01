رفيق عبد السلام: ننتظر من رئيس الجمهورية العودة إلى كوكب الأرض

"حدثنا السيد الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب الى الارض، أو يكون زحل الأبعد عنها.

معضلة كبيرة حيرتني ولم أَجِد لها حلا، فإما أن نرتحل نحن جميعا باتجاه كوكب السيد الرئيس، أو يعود هو إلينا في كوكبنا الأرضي حتى نتكلم لغة مشتركة ويفهم بعضنا بعضا.

سيدي الرئيس نحن نريد رئيسا يشبهنا ونشبهه ومن كوكبنا الأرضي المكوَّر ويمشي على أديم هذا التراب ."

علّق القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على خطاب رئيس الجمهورية . وقال ان على الرئيس العودة إلى كوكب الأرض.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال مساء الخميس 31 ديسمبر 2020، إنه يشعر في بعض الأحيان انه من كوكب آخر حين يستمع للمغالطات والإفتراءات، معبرا عن ألمه لما يعيشه أبناء الشعب التونسي من تفقير وتجاهل وتنكيل حسب تصريحه في كلمته بمناسبة العام الجديد.وأكد قيس سعيد أنه وبالرغم من ذلك بقي صامدا وثابتا رغم شعوره المستمر بالمرارة والألم، مبينا أن الوضع ازداد تعقيدا مع التلاسن والعنف والشجار خاصة في البرلمان حتى سالت الدماء.