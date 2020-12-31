وزارة الصناعة تنفي خبر غلق شركة يازاكي اليابانية مصانعها في تونس

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 12:08 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - على إثر ما راج على مواقع التواصل الإجتماعي حول نية الشركة اليابانية يازاكي غلق مصانعها بتونس، تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الرأي العام أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مع الإشارة إلى دخول الشركة في راحة سنوية اعتيادية بمناسبة السنة الإدارية الجديدة على أن تستأنف نشاطها يوم 4 جانفي 2021 بكافة وحداتها.


ووفق بلاغ وزارة الصناعة, أعربت شركة يازاكي عن استغرابها من بث هذه الإشاعات في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير أنشطتها واستثماراتها بتونس.


وقد أعربت الوزارة عن دعمها التام وحرصها على توفير مناخ ملائم لهذه المؤسسة.

يشار الى أن شركة يازاكي تونس تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات وتزود شركات عالمية رائدة في مجال تصنيع السيارات وتوفر هذه الشركة 2800 موطن شغل بفرع يازاكي قفصة و2600 موطن شغل بفرعها ببنزرت.

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