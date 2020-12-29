المنستير: المشيشي يطّلع على مدى جاهزية الجهة لمجابهة أي تطور لجائحة كورونا

باب نات -

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لمتابعة الاستعدادات لمجابهة فيروس كورونا مصحوبا بوزير الصحة ووالي المنستير وعدد من نواب الجهة.واطلع رئيس الحكومة على ٱخر استعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي المسخّر لمعالجة مرضى كوفيد-19 سواء في المسار الخاص بـ"كوفيد-19" أو قسم الإنعاش، كما استمع لأبرز مشاغلهم واقتراحاتهم لتطوير العمل وتحسين قدرات مجابهة فيروس كورونا.وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة ما تم اقراره خلال زيارته السابقة لمستشفى فطومة بورقيبة في 27 سبتمبر الفارط والتي أذن خلالها باتخاذ جملة من الاجراءات للترفيع في القدرات الاستشفائية لمجابهة هذه الجائحة والوقوف على مدى جاهزية الإطار الطبي.ونوّه هشام مشيشي بالتطور الكبير الذي عاينه سواء في مجال توفير أسرّة الانعاش وأسرّة الأوكسجين والموارد البشرية الضرورية مضيفا أن الحكومة ستعمل على مزيد توفير الإطار الطبي المختص لمجابهة مثل هذه الأمراض المستجدة.وأكد رئيس الحكومة أن قدراتنا تمكننا من مواجهة اي تطورات في الوضع الوبائي الحالي، داعيا في المقابل إلى مزيد اليقظة والانتباه والالتزام بالإجراءات الوقائية.ووّجه رئيس الحكومة بالمناسبة تحية اكبار واجلال إلى أبناء القطاع الصحي معتبرا أنهم مناضلون في الصفوف الأمامية من أجل التصدي لهذه الجائحة رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها.