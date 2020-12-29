تنسيقية اعتصام الكامور تتضامن مع كاتب عام اتحاد الشغل بتطاوين وتحذّر الطبوبي من وضع اليد مع لوبي الشركات والمال الفاسد

باب نات -

حذّر الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي من وضع اليد مع لوبي الشركات والمال الفاسد على حساب أهالي الكامور ومسانديهم.ونبّه طارق الحداد في فيديو نشره الاثنين 28 ديسمبر، الي أن ايقاف الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بتطاوين البشير السعيدي، عن النشاط النقابي يتنزل في اطار لعبة من طرف لوبي الفساد.وأوضح الحداد أن البشير السعيدي ساند جميع تحركات الكاموريين وساند اعتصامهم ومطالبهم في جميع المراحل في الوقت الذي خذلهم الطبوبي.وذكر طارق الحداد بأنه وفي 2017 اتخذ الاتحاد الجهوي للشغل قرارا باضراب عام الا أنه تم التراجع عنه من طرف الطبوبي.واعتبر الحداد أن ضرب السعيدي واستهدافه سيكون خطوة في اتجاه ضرب اعتصام الكامور خدمة للوبي الفساد داعيا الكاموريين الي الانتباه مما يحيكه هذا اللوبي.وشدد على أن ادانة السعيدي لا يمكن أن تصدر الا عن السلطة القضائية وليس عن الطبوبي او غيره.يذكر ان هيئة النظام الداخلي في الاتحاد العام التونسي للشغل، قررت منذ أيام إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين عن النشاط النقابي مؤقتا إلى حين مثوله أمامها بدعوى ارتكابه لمخالفات مالية.