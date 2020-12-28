ماجول يستقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين

باب نات -

استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 بمقر الاتحاد ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين .وقدم عميد المحامين لرئيس الاتحاد ومرافقيه المبادرة التي تقدمت بها الهيئة في الفترة الأخيرة والتي تتضمن رؤية الهيئة لتجاوز الأزمة التي تعيشها تونس في العديد من المجالات.وتناول النقاش بين الطرفين الوضع العام بالبلاد وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك بين المنظمات الوطنية في الظرف الراهن، من أجل الدفع نحو استكمال بناء الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومراجعة بعض أحكام الدستور وإصلاح المنظومة الانتخابية وكذلك النهوض بمرفق العدالة خدمة للمصلحة العامة.