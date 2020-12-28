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رفيق عبد السلام: بعض المحيطين بالرئيس يريدون توريطه وجعله رئيسا للكتلة الديمقراطية ويحاولون اسقاط الحكومة

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 15:53 قراءة: 0 د, 23 ث
حذّر الاثنين 28 ديسمبر، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام من بعض المحيطين برئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال عبد السلام ان الاصل في الاشياء ان رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين لكن بعض المحيطين بالرئيس يحاولون توريطه وجعله رئيسا للكتلة الديمقراطية.


وأضاف بأن نفس هذه الأطراف هي من سعت الي افشال زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي الي فرنسا وهي من حاولت ولا تزال تحاول اسقاط حكومة المشيشي رغم أنه خيار الرئيس قيس سعيد.






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