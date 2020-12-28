وزارة الصحة تُقرر مقاضاة المعتدين على عدد من الإطارات الصحية بمعهد الأعصاب

على إثر الإعتداء الذي طال عددا من الإطارات الصحية خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة 25 والسبت 26 ديسمبر 2020 أثناء أداء واجبهم المهني بمعهد المنجي بن حميدة لطب الأعصاب بتونس، قررت وزارة الصحّة تتبّع الجناة عدليّا وضمان محاسبتهم.كما تؤكّد الوزارة في بلاغ نشرته مساء الأحد التزامها بمواصلة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تأمين المؤسسات الإستشفائيّة وتكثيف الدوريّات حول أقسام الاستعجالي لحماية العاملات والعاملين بها وضمان حسن سير المرفق العمومي للصحّة.