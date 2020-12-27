القبض على شخص مورط في التحيل باستعمال القرصنة عبر الانترنات

في إطار التّصدّي للشّبكات المختصّة في تهريب الأموال والاتّجار بالعملة الافتراضيّة "bitcoin"، وإثر تعمّد شخص قرصنة معطيات خاصّة ببطاقات بريديّة لشخصين واستغلال تلك البيانات في القيام بتحويلات ماليّة من البطاقات التّابعة للمتضرّريْن المذكوريْن لفائدة بطاقة بنكيّة خاصّة بأحد مرتكبي عمليّات القرصنة، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة يوم 24 ديسمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيّات، من التّعرّف على المستفيد من تحويل الأموال المسحوبة بطريقة غير قانونيّة والقبض عليه.ووفق بلاغ الداخلية بالتّحرّي مع المستفيد من العملية، اعترف بتوصّله بتحويلات ماليّة من البطاقات الماليّة الخاصّة بالمتضرّريْن، مفيدا أنّ شخص آخر هو من يتولّى القيام بهذه التّحويلات لفائدته بعنوان خلاصه في ثمن عملة افتراضيّة "bitcoin" كان قد اقتناها منه باعتباره ينشط في مجال بيع وشراء العملة الافتراضيّة منذ بداية سنة 2020 والتي يتوصّل بها من قبل قريبه المقيم بالخارج.بمزيد تعميق التّحرّيات، وبتفتيش سيّارته، تمّ حجز مجموعة من وصولات تحويل ماليّة تلقّاها المظنون فيه من لدُن عدّة أشخاص بعنوان خلاصه في ثمن بيعه لعملة افتراضيّة "bitcoin"، كما أنّه بتفتيش منزله، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، تمّ حجز حاسوب محمول ومبلغ مالي قدره 23870 دينارا متأت من الاتّجار في العملة الافتراضيّة.ووفق نفس البلاغ أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.