معرض لفن الحفر يوم 25 افريل 2026 بدار الثقافة الهوارية
تنظم جمعية هرمايا بالشراكة مع دار الثقافة الهوارية، معرضا لفن الحفر (Gravure)، يوم السبت 25 أفريل الجاري وذلك بمشاركة ثلة من الفنانين من تونس وليبيا
ويأتي هذا الحدث في اطار التعريف الاولي بهذا الفن التشكيلي العريق، حيث يتيح للزائرين فرصة اكتشاف تقنيات الحفر وأساليبه المتنوعة وما يحمله من أبعاد جمالية وتعبيرية خاصة ضمن الفنون البصرية
ويعد هذا المعرض تجربة مفتوحة تراهن على استقطاب جمهور واسع من المهتمين بالفن والثقافة
ومن المنتظر، أن يشكل هذا الموعد الثقافي محطة أخرى في المساهمة في تنشيط الساحة الفنية بمدينة الهوارية ودعم حضور الفنون التشكيلية بها وخاصة في الحفر الذي لا يزال في طور التعريف لدى الجمهور العريض بتونس
جمعية منتدى هرمايا بالهوارية (Association Forum Hermaea Haouaria) هي جمعية تونسية تنشط في مدينة الهوارية وتهدف إلى المساهمة في المشهد الثقافي وتجميل المدينة
تعمل الجمعية على تعزيز العمل الجمعياتي وتنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية في منطقة الهوارية
