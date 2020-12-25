   Om Kalthoum - أروح لمين  

عصام الشابي "نتمنى ان لا يكون البث المشترك للحوار التونسي والتاسعة مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية"

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 06:56 قراءة: 1 د, 4 ث

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه مستغرب من البث المشترك لقناتين منافستين هما الحوار التونسي التاسعة رغم الصراع بينهما.
وقال عصام الشابي "قنوات في الظاهر متنافسة و لم يسبق ان بثت بصورة مشتركة كلمة لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ، تغلبت بقدرة قادر على خلافاتها و سخّرت امكانياتها و صحفييها و اختارت ضيوفها و تشاركت في البث بحثا عن حل للازمة".
وتمنى الشابي ألا تكون هذه المبادرة الاعلامية القطار الذي يخفي مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية التي تتحكم في المشهد الاعلامي.

جدير بالذكر أن القناتين بثتا اول حلقة من برنامج " ممكن" في تجربة هي الأولى من نوعها.

وكتب عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:

"في سابقة هي الاولى من نوعها ، بث مباشر مشترك لقنوات تلفزية عمومية وخاصة ( الوطنية و الحوار التونسي و التاسعة و تونسنا) لملف بعنوان : الخروج من الازمة ممكن !
قنوات في الظاهر متنافسة و لم يسبق ان بثت بصورة مشتركة كلمة لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ، تغلبت بقدرة قادر على خلافاتها و سخّرت امكانياتها و صحفييها و اختارت ضيوفها و تشاركت في البث ...بحثا عن حل للازمة ؟؟؟
اتمنى ألا تكون هذه المبادرة الاعلامية القطار الذي يخفي مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية التي تتحكم في المشهد الاعلامي."





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217547

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 10h 56m |           

Sarramba  ()  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 09h 26m |           
قناتين في الضّاهر "عدوّتين"؟؟؟ وفي الباطن تأحكل من نفس المستنقع وعميلة لِوَلِيّ أمرهما اتحاد الامارات الصّهيونية المخرّبة وعلى رأسها إبليس الماسونية بن زايد، ومُرْضِعُهُ طونِي بْلاَرْ

Jaafar  ()  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 07h 15m |           
Chaque fois que des compétences essaient de
Sauver la Tunisie, il y a toujours des voix
Sui s’élèvent pour crier au complot.
Mr Chebi votre avis ne nous intéresse pas.



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