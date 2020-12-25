عصام الشابي "نتمنى ان لا يكون البث المشترك للحوار التونسي والتاسعة مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية"

"في سابقة هي الاولى من نوعها ، بث مباشر مشترك لقنوات تلفزية عمومية وخاصة ( الوطنية و الحوار التونسي و التاسعة و تونسنا) لملف بعنوان : الخروج من الازمة ممكن !

قنوات في الظاهر متنافسة و لم يسبق ان بثت بصورة مشتركة كلمة لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ، تغلبت بقدرة قادر على خلافاتها و سخّرت امكانياتها و صحفييها و اختارت ضيوفها و تشاركت في البث ...بحثا عن حل للازمة ؟؟؟

اتمنى ألا تكون هذه المبادرة الاعلامية القطار الذي يخفي مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية التي تتحكم في المشهد الاعلامي."

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه مستغرب من البث المشترك لقناتين منافستين هما الحوار التونسي التاسعة رغم الصراع بينهما.وقال عصام الشابي "قنوات في الظاهر متنافسة و لم يسبق ان بثت بصورة مشتركة كلمة لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ، تغلبت بقدرة قادر على خلافاتها و سخّرت امكانياتها و صحفييها و اختارت ضيوفها و تشاركت في البث بحثا عن حل للازمة".وتمنى الشابي ألا تكون هذه المبادرة الاعلامية القطار الذي يخفي مبادرة سياسية جديدة تطبخها اليد الخفية التي تتحكم في المشهد الاعلامي.جدير بالذكر أن القناتين بثتا اول حلقة من برنامج " ممكن" في تجربة هي الأولى من نوعها.