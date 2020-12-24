العياري لعبّو: ايقاف نبيل القروي في عهد المشيشي أثبت إنو الفايدة في الفعل وليس في الأفلام والاوهام ‎

علق النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على قرار القضاء اصدار ايداع بالسجن ضد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بانه قرار قوي.
وسخر العياري من حكومة الفخفاخ ووزيرها محمد عبو الذي توعد كثيرا الفاسدين ومن بينهم القروي لكنه لم يقم بشئ بحجة ان الحكومة لم تستمر اكثر من 3 اشهر.
وقال العياري بان حكومة المشيشي انجزت الامر في ظرف 3 أشهر متابعا " لكن القروي يظل بريئا حتى تثبت ادانته".
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي أفاد بأنّه تمّ اليوم الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وكتب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" إيقاف نبيل القروي، تم في 3 أشهر من عهد المشيشي، رغم أن حزبه من مكونات حزامه السياسي.
وسخر العياري من حكومة الفخفاخ ووزيرها محمد عبو الذي توعد كثيرا الفاسدين ومن بينهم القروي لكنه لم يقم بشئ بحجة ان الحكومة لم تستمر اكثر من 3 اشهر.
وقال العياري بان حكومة المشيشي انجزت الامر في ظرف 3 أشهر متابعا " لكن القروي يظل بريئا حتى تثبت ادانته".
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي أفاد بأنّه تمّ اليوم الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وكتب ياسين العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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