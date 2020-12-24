برنامج عمل الكتابة العامة لشؤون البحر محور لقاء المشيشي بالكاتبة العامة

باب نات -

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري.وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على دعمه للدور الموكول للكتابة العامة لشؤون البحر لضمان اشعاع أفضل لتونس في محيطها المتوسطي وبناء شراكات قوية مع دول الجوار ومختلف دول العالم والمنظّمات الدولية الناشطة في المجال البحري من أجل ضمان محيط بحري سليم وآمن يكون رافدا للتنمية المستدامة.وفي تصريح صحفي أكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري أن اللقاء تطرق بالخصوص إلى برنامج عمل الكتابة العامة لشؤون البحر خلال الفترة القادمة نظرا للأولويات المطروحة على الكتابة العامة في مجال تنسيق تدخّل الدولة في البحر من أجل حوكمة أفضل للإمكانيات والموارد ومن أجل الاستغلال الجيّد للفرص التي تُتيحها السواحل التونسية في مجال الاقتصاد الأزرق باعتبار ما يوفره هذا الاقتصاد من إمكانيات تشغيل واستثمار.كما تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة الانطلاق في تطوير التشريع الوطني وملاءمته خاصة مع الاتفاقيات الدولية.