وزير التربية يستقبل سفير دولة قطر بتونس

باب نات -

استقبل وزير التربية فتحي السلاوتي يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين خصوصاً في مجال التعليم.وثمن الوزير مبادرة دولة قطر باستقطاب عدد كبير من المدرسين التونسيين في سوق الشغل القطرية كما ذكر بجهود جمعية قطر الخيرية في ترميم المدارس التونسية وتوفير مياه الشرب.من جانبه اكد سفير دولة قطر استعداد بلاده لمزيد مساعدة تونس في تحسين البنية التحتية بالمؤسسات التربوية.