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اتحاد الشغل يجمد مسؤولا نقابيا ... طلب رشاوٍ مقابل وقف الإضرابات

UGTT
Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 12:28 قراءة: 0 د, 15 ث
أكدت مصادر مطلعة لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، أن لجنة النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد قررت الإيقاف الوقتي للكاتب العام الجهوي بتطاوين بشير السعيدي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الكاتب العام الجهوي للشغل بتطاوين طلب مبلغا ماليا من إحدى الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين مقابل تسهيل مهامها والكفّ عن الإضرابات.

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