تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس الأعلى للقضاء

قرر مساء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة للنظر في عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ..وكان مجلس القضاء العدلي قرر في 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له، ووردت في مراسلة من وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الى التفقدية العامة بوزارة العدل.