دعم العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا محور لقاء رئيس الحكومة برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الاثنين 14ديسمبر 2020 بباريس مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيرون.وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا أن فرنسا تعتبر الشريك الأول لتونس.واستعرض رئيس الحكومة الخطوات التي قطعتها تونس من أجل تكريس المسار الديمقراطي واتمام تركيز المؤسسات الدستورية والعمل على مواصلة التجربة الديمقراطية التونسية.واشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الفرنسية داعيا في هذا السياق الى ضرورة ارساء تبادل ثقافي وسياسي واقتصادي بين البلدين باعتبار ايمانهم الراسخ والمشترك بقيم الديمقراطية وحقوق الانسان.