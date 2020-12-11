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يحدث على المباشر، الممثلة جودة ناجح تتمنّى أن يتم اغتصاب أخت او ابنة محمد العفاس

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 20:39 قراءة: 0 د, 30 ث
عبّرت الجمعة 11 ديسمبر، الممثلة جودة ناجح عن تمنياتها بأن يتم اغتصاب أخت او ابنة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس حتى يعرف معنى الاغتصاب.

وأثار تصريح جودة ناجح صدمة كبيرة وعديد التفاعلات المستنكرة عما وصفوه الجهل والانحطاط الاخلاقي لجودة ناجح معتبرين ان ما صدر منها يعكس الكراهية والحقد الذي يملأ قلوب بعض من يدعون الديمقراطية والحداثة.


ونبه اخرون الي ان هذا التصريح يتضمن تحريضا على العنف والكراهية وموجب للتبعات العدلية داعين العفاس الي مقاضاتها.

وتساءل اخرون عن الهايكا ودورها في التعاطي مع مثل هذه التصريحات معتبرين انها هيئة تسمع بأذن واحدة وترى بعين واحدة.


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