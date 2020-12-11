بعد ان اتهمه بالارهاب وتجنيد الشباب وتحدّاه في مناظرة تلفزيونية، سالم الأبيض يرفض مواجهة محمد العفاس!!

باب نات - أكّد الجمعة 11 ديسمبر، القيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس، أن القيادي بحركة الشعب سالم الأبيض هرب من مواجهته في برنامج حدث وحديث على قناة الانسان.
ونشر العفاس تدوينة بعنوان "عم سالم هرب" قال فيها "لا أعلم سببا واحدا يجعل الدكتور الأوحد سالم لبيض يمتنع عن الحضور في برنامج حدث وحديث للإعلامية أماني بن عيسى لمجرد علمه بحضوري".
وتابع قائلا "في البرلمان يقول لي أتحداك في مناظرة تلفزية....وفي التراكن... يقول "ما نحضرش مع العفاس".
يذكر أن سالم الأبيض كان في احدى الجلسات تزامنا مع مناقشة قانون المالية اتهم العفاس بالارهاب والتورط في تجنيد الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه ان يواجهه في مناظرة تلفزيونية".
ونشر العفاس تدوينة بعنوان "عم سالم هرب" قال فيها "لا أعلم سببا واحدا يجعل الدكتور الأوحد سالم لبيض يمتنع عن الحضور في برنامج حدث وحديث للإعلامية أماني بن عيسى لمجرد علمه بحضوري".
وتابع قائلا "في البرلمان يقول لي أتحداك في مناظرة تلفزية....وفي التراكن... يقول "ما نحضرش مع العفاس".
يذكر أن سالم الأبيض كان في احدى الجلسات تزامنا مع مناقشة قانون المالية اتهم العفاس بالارهاب والتورط في تجنيد الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه ان يواجهه في مناظرة تلفزيونية".
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