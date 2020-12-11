   Om Kalthoum - يا ظالمني  

بعد ان اتهمه بالارهاب وتجنيد الشباب وتحدّاه في مناظرة تلفزيونية، سالم الأبيض يرفض مواجهة محمد العفاس!!

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 12:38 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - أكّد الجمعة 11 ديسمبر، القيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس، أن القيادي بحركة الشعب سالم الأبيض هرب من مواجهته في برنامج حدث وحديث على قناة الانسان.

ونشر العفاس تدوينة بعنوان "عم سالم هرب" قال فيها "لا أعلم سببا واحدا يجعل الدكتور الأوحد سالم لبيض يمتنع عن الحضور في برنامج حدث وحديث للإعلامية أماني بن عيسى لمجرد علمه بحضوري".


وتابع قائلا "في البرلمان يقول لي أتحداك في مناظرة تلفزية....وفي التراكن... يقول "ما نحضرش مع العفاس".

يذكر أن سالم الأبيض كان في احدى الجلسات تزامنا مع مناقشة قانون المالية اتهم العفاس بالارهاب والتورط في تجنيد الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه ان يواجهه في مناظرة تلفزيونية".




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 216716

Ahmed01  (France)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 13h 22m |           
ألاستاذ سالم الأبيض قامة والقامات لا تنحني إلا احتراما...طبعا للذين يستحقون هذا الحترام

RESA67  (France)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 13h 00m |           
El Marlhouf est vous publiez en anglais aux lecteurs de Babnet???

RESA67  (France)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 12h 58m |           
Votre place est en prison, pas sur les plateaux télé ou même au parlement

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 12h 56m |           
سالم الأبيض ذو القلب الأسود ما ينجّمش يواجه وجه لوجه. هو يعرف يخدم كان تحت الطاولة ويعرف كان الانقلاب على الفصل 80 و66 ووضع الثوار تحت الإقامة الجبرية وفي الحبس. ويعرف الانقلاب على طريقة صاحب البراميل المتفجّرة.



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