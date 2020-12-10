   Moharem Fouad - يا غزال  

الخليفي " قلت للغنوشي انو ائتلاف الكرامة مضرّة وصاحب المضرة موش صاحب"‎

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 21:58 قراءة: 0 د, 21 ث
قال رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار على قناة التاسعة انه طالب رئيس البرلمان راشد الغنوشي باتخاذ موقف من ائتلاف الكرامة. وأضاف اسامة الخليفي "قلت للغنوشي انو ائتلاف الكرامة مضرة وصاحب المضرة موش صاحب".

من ناحية أخرى استغرب أسامة الخليفي التنديد بتصريحات محمد العفاس وتجاهل عنف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى التي تقوم بالتشهير بهم عبر هاتفها الجوال حسب تعبيره




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