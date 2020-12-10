رئيس الجمهورية يعود مصابي حادث مرور جد بمنزل شاكر من ولاية صفاقس

باب نات -

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 زيارة إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس للاطمئنان على صحة المصابين الذين تعرضوا صباح اليوم إلى حادث مرور جد بمنطقة منزل شاكر وأسفر كذلك إلى حد ظهر اليوم عن وفاة شخصين.وفضلا عن الاطمئنان على صحة المصابين والتمنيات لهم بالشفاء العاجل، مثلت الزيارة فرصة تحادث فيها رئيس الدولة مع الاطار الطبي وشبه الطبي واستمع الى ما يشكو منه هذا القسم الاستعجالي من نقائص وما يتطلبه من تجهيزات لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى.كما تحادث رئيس الجمهورية مع عدد من الوافدين على هذا القسم من مرضى وعائلاتهم وأكد على حق الجميع في الصحة على قدم المساواة مجددا حرصه على تحقيق مطالب التونسيين في العيش بكرامة.وكان جدّ صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، حادث مرور أليم بمعتمدية منزل شاكر على الطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد وتتمثّل صورة الحادث في تصادم شاحنة تنقل عمالا فلاحيين اصيلي معتمدية بئر علي بن خليفة بسيارة. وأسفر عن وفاة شخصين (رجل وإمرأة)..