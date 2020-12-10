   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

قيس سعيّد من صفاقس: سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة ولن أستقدمها وسأتحمل مسؤوليتي كاملة

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 15:45 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - جدّد الخميس 10 ديسمبر، الرئيس قيس سعيّد التأكيد على أنه سيتحمّل مسؤوليته كرئيس للجمهورية ولن يترك الدولة التونسية تتقاذفها الأرجل والحسابات السياسية وفق تصريحه.

وتابع في تصريح اعلامي على هامش تدشين مستشفى صفاقس الجديد بأنه مؤتمن على الدولة مشددا على أن تونس فوق كل الاعتبارات الانتخابية والترتيبتات التي تظهر في العلن والتي اكثرها في الخفاء.


وشدد رئيس الجمهورية على أنه سيتخذ القرارات المناسب في الوقت المناسب قائلا "سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة ولن أستقدمها".



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 216656

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 04m |           
يجب على الاحزاب،ومجلس نواب الشعب و مجلس الوزراء و مجالس القضاء والهيئات الدستورية تناول تصريحات الرئيس طوال المدة الاخيرة بالدرس،و عقد جلسات توضيحية اللّازمة،و من هم المستشارين الذين ربّما يدفعون الى مثل هذه التصريحات،و مدى تاثيرها على الوضع العام في البلاد،و ما يمكن القيام به من اجل استتباب الامن و دفع الجميع الى تحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة

Samsoum1000  (Italy)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 17h 31m |           
بقى كان ين...

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 16h 29m |           
هذا التهديد والوعيد هو سبب من اسباب الوضع الحالي في البلاد، لا احد يعرف ما يريده قيس ولا احد يعرف من هم الذين يتهمهم قيس وكل طرف يظن ان المستهدف هو الآخر !!!
وهكذا بدأت الفوضى والى اليوم وبعد اكثر من سنة ونحن نسمع نفس الاسطوانة

Ahmed01  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 16h 11m |           
En attendant Godot...!

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 16h 08m |           
و الله شئ يوجع الرأس
اربع كلمات حفظهم و ما تعلم يعمل شئ في حياته

MedTunisie  (Nigeria)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 15h 57m |           
العدل اساس العمران و الصدق من شيم الرجال وهاذين يجب ان تتوفر في كل مسؤول في الدولة و كل مواطن



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