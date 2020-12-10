قيس سعيّد من صفاقس: سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة ولن أستقدمها وسأتحمل مسؤوليتي كاملة

باب نات -

جدّد الخميس 10 ديسمبر، الرئيس قيس سعيّد التأكيد على أنه سيتحمّل مسؤوليته كرئيس للجمهورية ولن يترك الدولة التونسية تتقاذفها الأرجل والحسابات السياسية وفق تصريحه.وتابع في تصريح اعلامي على هامش تدشين مستشفى صفاقس الجديد بأنه مؤتمن على الدولة مشددا على أن تونس فوق كل الاعتبارات الانتخابية والترتيبتات التي تظهر في العلن والتي اكثرها في الخفاء.وشدد رئيس الجمهورية على أنه سيتخذ القرارات المناسب في الوقت المناسب قائلا "سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة ولن أستقدمها".