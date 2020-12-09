مزيد دعم مجالات التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير تركيا بتونس

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 18:07 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - تمحور اللقاء الّذي جمع صباح اليوم بمقرّ الوزارة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بسفير تركيا بتونس Ali ONANER حول تمتين علاقات الصداقة بين البلدين ومزيد دعم مجالات التعاون العسكري.

وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة دعم تركيا لتونس المتواصل في المجال العسكري معبّرا عن أمله لمزيد تطوير التعاون العسكري في مجالات التكوين والصّناعات العسكريّة ونقل التكنولوجيا والصحّة العسكريّة واستكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون تستجيب لحاجيات المؤسّستين العسكريّتين التونسيّة والتركيّة.


ومن جهته أكّد السفير التركي على متانة وعراقة العلاقات التونسيّة التركيّة معبّرا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون القائم بين البلدين بما يدعم القدرات العمليّاتيّة للمؤسّسة العسكريّة التونسيّة ويستجيب لحاجياتها في إطار الثقة المتبادلة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216598

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 18h 55m |           
على الدولة التونسية(رئاسة حكومة و رئاسة جمهورية و برلمان)ان تكون لها نظرة مستقبلية،وتبلور سياسة تعاون،وتختار التكنولوجيات العسكرية التي اثبتت نجاعتها،و انجاز اتفاقية شاملة مع الجانب التركي لتطوير المعدات العسكرية التونسية،الى جانب التكوين والتنظيم...اغلب البلدان الافريقية ،وآسيا الوسطى،وحتى بعض بلدان الخليج العربي،نعم،هي اما فعلت ذلك او هي قادمة عليه



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