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سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا، أمنيين اعتقلوا الأب والأم وبعد رجعوا للدار اغتصبوا ابنهم وابنتهم وقعدو ديما يمشيو يغتصبوهم

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 07:05 قراءة: 0 د, 31 ث
ذكرت الاثنين 7 ديسمبر، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنه تم في الهيئة الاستماع للألاف من ضحايا نظام بن علي.

وحول أكثر الملفات المؤثرة كشفت سهام بن سدرين في برنامج الدوامة على اذاعة IFM عن جريمة فظيعة ارتكبها أمنيون وقالت "اكثر ملف أثر فيا أمنيين اغتصبوا بصفة دورية طفلة ال9 سنوات وشقيها الأصغر منها بعد اعتقال الأب والأم".


وأوضحت قائلة "اعتقلوا الاب والأم ورجعوا للدار اغتصبوا الطفلة وشقيها وبعد ستانسو وولاّو ديما يمشيو يغتصبوهم".

وأشارت بن سدرين أن الضحية التي أصبحت امرأة كشفت أن اخوها انتحر وانها بعد ما عانته قضت فترة كبيرة في مستشفى الأمراض العقلية".








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